Porzi, Parlamenti regionali più centrali in Ue

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - "Una maggiore centralità ai Parlamenti regionali": è questo il messaggio che la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, intervenuta come relatore anche in veste di presidente Calre, ha lanciato al "Summit delle Città e delle Regioni" del Comitato delle Regioni a Bucarest, nel panel dedicato alla sussidiarietà attiva.

"Il miglioramento della partecipazione degli enti locali e regionali durante l'intero ciclo di elaborazione delle politiche europee - ha detto - costituisce uno dei punti cardine del lavoro della Calre da me presieduta in questo anno, perché rappresenta il sentire comune a tutte le Assemblee regionali europee. Una partecipazione e un coinvolgimento che deve avvenire senza velocità diverse ma contestualmente, in maniera interdipendente e interconnessa. Per far questo è necessario istituire un canale di comunicazione diretto tra i parlamenti regionali e la commissione europea".