Perugia, tanti alla Marcia per il clima

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Oltre duemila ragazzi e nessun manifesto, loghi e altro di associazioni o partiti. In bella mostra solo cartelli e striscioni con al centro slogan e temi di politica ambientale ed ecologica. L'appello del movimento, "apartitico ma non apolitico", a non portare nessun altro simbolo è stato rispettato in pieno. Intorno alle 9.15 è così partita anche a Perugia la "Marcia per il clima", con i giovani delle scuole della città che hanno aderito alla mobilitazione globale nata con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere politiche contro il cambiamento climatico. "Una partecipazione oltre ogni più rosea aspettativa" commentano con l'Ansa gli organizzatori.

Manifestazioni per il clima anche a Terni e a Foligno.



