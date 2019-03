Porzi a summit europeo delle Regioni

La presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, in qualità di presidente della Conferenza delle Assemblee legislative d'Europa (Calre), partecipa al "Summit europeo delle Regioni e delle città" dal titolo "(Re)New Europe", il 14 e 15 marzo, a Bucarest per il semestre di presidenza romeno del Consiglio Ue e organizzato in collaborazione con il Comitato delle Regioni.

Porzi interverrà nell'ambito del panel dedicato alla "sussidiarietà attiva per costruire insieme l'Europa". "Sarà un modo - spiega - per rappresentare le esigenze delle Assemblee legislative regionali e dei territori che esse rappresentano e che devono essere sempre di più ascoltati e messi in condizione di partecipare in maniera attiva all'intero ciclo di elaborazione delle politiche europee".

Data ultima modifica 14 marzo 2019 ore 12:38