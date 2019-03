Lotti industriali concessione a Maratta

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - "È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso dei terreni industriali di proprietà della Regione Umbria ubicati nel comune di Terni, area industriale Maratta; si tratta di 15 lotti che vengono messi a disposizione a canoni agevolati per incentivare investimenti produttivi nell'ambito dell'area di crisi complessa Terni-Narni e dunque un'ulteriore opportunità che la Regione mette a disposizione delle aziende che vogliano investire in questo territorio": lo annunciano il vice presidente della Giunta regionale ed assessore con delega alle politiche industriali Fabio Paparelli e l'assessore regionale al Patrimonio Antonio Bartolini.

"L'area - spiegano - è situata tra la strada di Maratta Bassa e la linea ferroviaria Orte-Falconara ed è dotata di una viabilità ad anello, con parcheggi predisposti, che permette l'accesso ai singoli lotti e l'allaccio alle principali utenze". Le domande dovranno pervenire, con la documentazione richiesta, entro le ore 12 del 15/05/2019 a Sviluppumbria S.p.A., via Don Bosco, 11, 06124 Perugia.