Lezione di export per le pmi a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Un 2018 che sta confermando l'andamento positivo dell'export regionale e della provincia di Perugia: è quanto emerso dal seminario per le pmi su "Come realizzare il Piano Export", tenuto dallo Sportello per l'Internazionalizzazione della Camera di commercio di Perugia.

"In uno scenario contraddistinto da mercati sempre più globali - ha spiegato Alberto Calugi, docente Nibi-Nuovo Istituto di business internazionale - le imprese che intendono intraprendere o consolidare i rapporti commerciali con Paesi esteri devono declinare le proprie strategie di marketing internazionale a livello integrato. Hanno quindi bisogno di avere strumenti conoscitivi concreti per affrontare i nuovi mercati e di acquisire gli elementi chiave per competere nel panorama internazionale". "L'essere piccoli non esclude dalla possibilità di diventare dei buoni esportatori" ha affermato Calugi.



