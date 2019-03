Rogo Perugia, benzene 20 volte superiore

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Evidenziano la presenza di benzene in concentrazioni 20 volte superiori rispetto a quelle rilevate di norma in ambiente urbano, le prime analisi relative all'inquinamento dell'aria a seguito dell'incendio di domenica scorsa nell'impianto di trattamento rifiuti Biondi Recuperi Ecologia di Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia. Tetracloroetilene e xilene sono invece presenti in concentrazione inferiori a 10 µg/m3. Lo riferisce l'Arpa Umbria che ha inoltre condotto lo studio di simulazione della dispersione degli inquinanti, che conferma come le aree di ricaduta degli stessi siano quelle interessate dalla direzione prevalente del vento durante l'incendio.

In attesa delle analisi dei campioni prelevati in tali aree, si può ritenere che l'impatto maggiore possa verificarsi dalla zona industriale fino all'abitato di Ponte San Giovanni, mentre un impatto possibile, ma di minore intensità, potrebbe interessare l'abitato di Ponte Velleceppi.