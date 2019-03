Convegno sulle epilessie a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Esperti dei principali centri italiani per lo studio delle epilessie si ritrovano a Perugia nelle aule universitarie del Polo Unico venerdì 15 marzo per discutere le evidenze dell'uso terapeutico della cannabis nelle epilessie pediatriche farmaco-resistenti.

La dott.ssa Cinzia Costa, responsabile scientifico del convegno, puntualizza - in una nota dell'azienda ospedaliera - che "verranno discusse le evidenze cliniche e pre-ecliniche della efficacia del cannabidiolo, farmaco recentemente approvato dalla Food and Drug Administration (Fda), per alcune gravi encefalopatie epilettiche. Il cannabidiolo - sottolinea - è una molecola che non va confusa con sostanze psicoattive di facile reperibilità in siti internet. Si tratta piuttosto di una terapia medica specifica e non una preparazione 'fai da te'".

Altri temi del programma medico-scientifico riguardano, come anticipa il prof Paolo Calabresi, direttore della clinica Neurologica di Perugia, "i meccanismi alla base dei disturbi cognitivi nei pazienti epilettici ed il ruolo dell'epilessia nei pazienti affetti da patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer". L'incontro di venerdì 15 marzo sarà anche l'occasione per discutere degli aspetti socio-assistenziali dei pazienti affetti da epilessia, tema affrontato dalla presidente del Kiwanis di Perugia Maria Cristina Tanchi e dall'avvocato Rosa Cervellione (Presidente Fie), in collaborazione con rappresentati del Miur e della Regione Umbria. Sarà presentato un progetto che si propone la formazione del corpo docente per assicurare una prima ed adeguata assistenza al paziente con crisi epilettiche durante le ore scolastiche.