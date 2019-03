Cecchini riferirà su incendio rifiuti

L'assessore regionale Fernanda Cecchini interverrà sull'incendio di Ponte San Giovanni il 15 marzo in seconda Commissione e il 19 in Assemblea legislativa. È quanto emerso dalle comunicazioni in Aula di Carla Casciari (presidente della Seconda commissione) richieste dal consigliere da Andrea Liberati (M5s).

Nell'informativa sull'incendio, Casciari ha detto di non avere "ancora dati sui possibili danni ambientali derivanti dalla permanenza di circa quattro ore di una nube intensa sulla zona". "La Seconda commissione - ha spiegato - ha previsto un'audizione con l'assessore Cecchini per avere informazioni sul tipo di materiale stoccato. Da lì partiremo per audizioni successive in attesa che arrivino i dati ufficiali dei rilevamenti Arpa. Nel frattempo stiamo avviando un'indagine conoscitiva sull'autorizzazione e sullo status dell'azienda interessata dall'incendio".