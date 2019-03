(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - Il consigliere regionale Emanuele Fiorini lascia la Lega. "Lunedì - ha annunciato - ufficializzerò il mio ingresso sia nel gruppo misto del Comune di Terni, sia in quello della Regione".

"Lascio la Lega, mi sembra - scrive, in un suo comunicato - che oggi non esistano più le condizioni per andare avanti. I miei elettori mi chiedono solo di continuare a lavorare sulle priorità di Terni, della Conca e del territorio regionale, come ho sempre fatto: la disoccupazione, l'abbandono della città e dell'Umbria da parte dei giovani, il lavoro dei tanti operai delle aziende in crisi, la sicurezza personale, delle abitazioni e degli spazi pubblici, le lunghe liste di attesa delle strutture sanitarie pubbliche, la gestione dei migranti, le condizioni in cui operano le forze dell'ordine e i troppi problemi irrisolti degli anziani e dei poveri. A livello regionale ho ottenuto la modifica della legge sulle case popolari, che adesso tiene in considerazione anche il coniuge separato".