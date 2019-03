Via libera gestione Rfi rete ex Fcu

Via libera di rete ferroviaria italiana al subentro nella rete umbra della ex Fcu, di proprietà della Regione e gestita da Umbria Tpl e Mobilità. Il consiglio di amministrazione di Rfi ha infatti approvato l'operazione. Lo ha annunciato la stessa Regione.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dall'assessore umbro ai Trasporti, Giuseppe Chianella, che parla di "risultato importante nel grande processo di riforma del trasporto pubblico dell'Umbria che la Regione sta portando avanti da alcuni anni".

"Abbiamo voluto fare scelte strategiche molto incisive ed innovative - ha aggiunto - per compiere il salto di qualità necessario per il futuro dei trasporti in Umbria. Si sta realizzando una parte importante di quello che sembrava un sogno lontano e cioè la realizzazione di un sistema integrato e interconnesso con la rete ferroviaria nazionale che ci consentirà di potenziare i servizi, a vantaggio dei pendolari e degli utenti umbri ed anche in funzione dell'incremento del turismo".



