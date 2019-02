A Gubbio mostra celebra Guerre stellari

Busti a grandezza naturale, astronavi in scala e la "mitica" lastra di carbonite di Han Solo saranno esposti nella medievale Gubbio in occasione di "Guerre stellari - Temporary museum", mostra allestita presso il Centro servizi Santo Spirito dal 9 marzo al primo settembre. Un evento tutto dedicato alla saga creata da George Lucas.

Gli appassionati potranno trovare anche la pellicola cinematografica originale di Guerre stellari. Ci saranno poi laboratori, eventi a tema e un parata in costume con spade laser per bambini.

"Si consolida un sistema di rete organizzativa pubblico-privata che ha già dato i suoi ottimi frutti" ha sottolineato in una conferenza stampa il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

Elisa Polidori, dell'associazione culturale La Medusa, ha tra l'altro ricordato che George Lucas "ha acquistato di recente una casa in Umbria, sul lago Trasimeno".