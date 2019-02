Scritta minatoria contro sindaco Lega

Una scritta "minatoria" contro il sindaco di Terni Leonardo Latini, della Lega, è comparsa su un muro della biblioteca comunale, tra piazza Solferino e quella della Repubblica. A denunciarlo è il segretario umbro del partito, on. Virginio Caparvi. "Latini attento ancora fischia il vento" recita la scritta, accanto una falce e martello.

Secondo quanto risulta all'ANSA, della scritta si sta occupando la Digos. Non è molto visibile in quanto alle spalle di un'edicola. Non è ancora chiaro quando sia stata tracciata.

"Dopo i vergognosi insulti al ministro Matteo Salvini riportati su un muro a Parma e in altre città - ha sottolineato Caparvi -, un altro episodio di intolleranza contro il nostro partito e i suoi esponenti si è verificato in Umbria. I parlamentari e tutti gli eletti del movimento politico Lega Umbria, il coordinamento di Terni e i consiglieri comunali, esprimono la massima solidarietà al sindaco e respingono questi vergognosi attacchi alla democrazia".

Data ultima modifica 24 febbraio 2019 ore 21:32