Lavori nella chiesa Madonna della Valle

Sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza della chiesa della Madonna della Valle a Bevagna, per un importo complessivo pari a 196.023,18 euro.

L'edifico era stato chiuso dopo il terremoto del 1997.

L'intervento dovrebbe concludersi il prossimo 18 giugno.

"Grazie al dialogo e alla collaborazione instaurati da tempo con l'amministrazione comunale di Bevagna e la sovrintendenza dell'Umbria - afferma, in una nota della diocesi, l'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo - si è giunti felicemente ad iniziare i lavori per la messa in sicurezza del complesso della Madonna della Valle, con l'auspicio che questo non sia che l'inizio del cammino che condurrà al recupero completo della chiesa che custodisce un'immagine mariana così cara e venerata dalla gente di queste vallate".

Soddisfatto il sindaco della Città delle Gaite, Annarita Falsacappa. "I lavori di messa in sicurezza - ha spiegato - rientrano in quelli post sisma del 2016".