Vino, a Lungarotti certificazione "Viva"

Nuovo marchio green per il Gruppo Lungarotti, con la certificazione assegnata in questi giorni dal ministero dell'Ambiente per il progetto Viva-La sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia.

All'azienda agricola umbra Lungarotti, che ha aderito in modo volontario al progetto, è stata riconosciuta una corretta gestione sostenibile della propria organizzazione per tutti e quattro gli indicatori previsti dal disciplinare (territorio, aria, vigneto e acqua) dopo una serie di verifiche iniziate circa due anni fa.

"L'impegno per un maggior rispetto verso il nostro ambiente - ha detto Chiara Lungarotti, amministratore delegato del Gruppo umbro in apertura di Anteprima Sagrantino 2015 al via oggi a Montefalco - è un atto responsabile doveroso, oltre che un investimento, anche in ottica di competitività commerciale, per il futuro". Lungarotti - spiega una sua nota - è la nona organizzazione italiana a conseguire la certificazione Viva e la prima in Umbria.