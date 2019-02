Marini, scuole primo posto investimenti

"In Umbria, al netto del sistema sanitario, il settore dell'edilizia scolastica è al primo posto degli investimenti della Regione": lo ha sottolineato la presidente umbra, Catiuscia Marini. Ricordando che dal 2015 l'investimento ammonta a 131,6 milioni di euro per 279 progetti su scuole, di ogni ordine e grado.

Il punto della situazione è stato fatto in una conferenza stampa a Palazzo Donini.

"Quasi la metà degli edifici scolastici in Umbria - ha detto Marini - sono completamente a norma, con un grande investimento già fatto in passato. Ora riusciremo ad intervenire sul restante 40%, adeguando la quasi totalità dell'edilizia scolastica umbra".

Nell'incontro si è parlato dei fondi ordinari, risorse proprie della Regione, nazionali e derivanti da quelli europei.

"Con i quali interveniamo - ha spiegato Marini - a prescindere dai danni del sisma". A tutto questo "vanno anche aggiunti - ha ricordato - gli interventi su 40 scuole con i fondi della ricostruzione".