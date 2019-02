Festa della promessa, a Terni coppie si giurano eterno amore

Sono 110 le coppie provenienti da tutta Italia che questa mattina si sono ritrovate davanti alla tomba di San Valentino, a Terni, per la tradizionale Festa della promessa, una celebrazione dedicata ai fidanzati che entro l'anno diranno 'sì' all'altare. Reggio Calabria, Reggio Emilia, L'Aquila, Napoli, Pescara, Torino, Rieti, Roma, Viterbo, Perugia, Verona, le città di origine delle coppie, alcune arrivate anche da Puglia, Campania e Toscana. I fidanzati, alcuni già conviventi, altri con figli al seguito, hanno fatto ingresso in processione - le donne con una rosa bianca in mano - nella basilica in cui sono conservate le reliquie del patrono di Terni e degli innamorati. In chiesa si è svolta poi la messa presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese.

"Oggi - ha detto il monsignore nella sua omelia - celebriamo la festa degli innamorati, festa di coloro che stanno per 'compromettersi' in un progetto di vita, definitivo, totale, senza riserve, per sempre". "Davanti alla tomba di san Valentino - ha continuato rivolgendosi direttamente alle coppie -, la vostra storia oggi acquista profumo di primavera, chiarezza di motivazioni, orientamento definito, ricchezza di grazia, garanzia di riuscita, promessa di accompagnamento. Ma è anche San Valentino, speciale patrono dei giovani innamorati, che vi rinnova la sua promessa di assistervi e di accompagnarvi in quest'ultimo tratto di strada".



Data ultima modifica 17 febbraio 2019 ore 17:37