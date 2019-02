M5s, tour in camper in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - In Umbria "sono 45.000 le persone che avranno diritto al reddito di cittadinanza" e "circa 600 quelle che hanno presentato domanda per quota 100": sono solo due delle misure che saranno "raccontate" in otto città della regione durante un tour in camper che il Movimento 5 stelle ha organizzato da giovedì 21 a domenica 24 febbraio. Perugia, Terni, Foligno, Gubbio, Gualdo Tadino, Orvieto, Castiglione del Lago e Bastia Umbra i luoghi del tour che toccherà comunque anche altre città limitrofe a queste.

"Se lo diciamo lo facciamo" è il nome della campagna. "Sarà un momento importante per il Movimento - è stato sottolineato in una conferenza stampa - perché staremo in mezzo alla gente per raccontare ciò che è stato fatto in pochi mesi di governo con delle misure che sono un orgoglio per il nostro Paese e che sono state adottate perché istanze sentite da parte dei cittadini". Un tour deciso "a prescindere dalle elezioni, ideato come strumento informativo per allontanare le fake news che precipitano su di noi".