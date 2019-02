Quattro umbri consiglieri nazionali Fnsi

Marco Baruffi, Noemi Campanella, Marta Cicci e Luana Pioppi sono gli umbri eletti consiglieri nazionali nel corso del 28/o Congresso del giornalismo italiano della Fnsi a Levico Terme, che ha portato alla elezione del segretario generale Raffaele Lorusso e del presidente Giuseppe Giulietti.

"Si tratta di un risultato importante - ha affermato il presidente dell'Associazione stampa umbra Marco Baruffi - che costituisce un riconoscimento del lavoro portato avanti in questi anni dall'Asu, insieme alla Fnsi, per la tutela dei diritti dei giornalisti umbri".

L'Associazione - è detto in un suo comunicato - si è fatta promotrice di documenti, entrambi approvati all'unanimità, per il riconoscimento dei diritto dei colleghi che lavorano della pubblica amministrazione e per la salvaguardia del sistema radiotelevisivo locale.

La delegazione era composta da Marco Baruffi, Alessandro Buscemi, Noemi Campanella, Marta Cicci, Massimiliano Cinque, Alessandro Laureti e Luana Pioppi.