Addestramento Saf dei vigili del fuoco

Addestramento nella neve di Castelluccio di Norcia. Una quindicina di uomini dei vigili del fuoco di Perugia, nella mattinata di venerdì fino al primo pomeriggio, sono stati impegnati in un particolare addestramento speleo-alpino-fluviale (Saf) che ha avuto come scenario la zona a ridosso del Pian Grande dove si registrano anche due metri di neve.

Ha preso parte all'esercitazione anche il personale del Gruppo operativo speciale. Il tutto è avvenuto con l'ausilio del "Gatto delle nevi". Sono state messe in pratica tecniche di ricerca e recupero di persone travolte da valanga, utilizzando pure dispositivi di protezione individuale e attrezzatura per la ricerca del "travolto da valanga" come pale e sonde. Inoltre è stato realizzato anche un riparo di fortuna in ambiente innevato.