Torna la Festa degli agricoltori

Un evento che si sta riservando un posto di primo piano a livello nazionale, raccogliendo macchine agricole e operatori del settore da tutta l'Umbria e sempre più in arrivo anche da fuori regione. La quinta edizione della "Festa degli agricoltori", in programma a Santa Maria degli Angeli domenica 17 febbraio, si prepara ad attirare così migliaia di agricoltori.

Ad oggi sono già 300 i trattori e mezzi agricoli iscritti a partecipare, tra cui il nuovo trattore del Comune di Assisi che aprirà la tradizionale sfilata, come è stato annunciato durante la presentazione ufficiale che si è tenuta a Perugia nella Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni. A fare gli onori di casa la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, la quale ha messo in evidenza le caratteristiche di un evento che in cinque edizioni "è cresciuto esponenzialmente portando testimonianze da tutta la regione e non solo, grazie alla coralità di una comunità che contribuisce alla sua riuscita".