Si completa il programma di Umbria jazz 2019 per i concerti dell'Arena Santa Giuliana.

Il 12 luglio si esibirà infatti l'insolito trio Max Gazzè, Alex Britti e Manu Katché "In missione per conto di Dio".

Britti e Gazzè già nel 2017 furono insieme per due concerti alla Cavea dell'auditorium Parco della musica di Roma, come tributo alle loro radici comuni nel blues. Si aggiunse poi - ricorda Uj - un altro "straordinario musicista", il batterista francese Manu Katche che nel suo curriculum vanta lunghe collaborazioni con Peter Gabriel, Sting, Pink Floyd, Joe Satriani, Dire Straits e tra gli italiani Pino Daniele e Stefano Bollani.

Il 19 sarà la volta di due ensemble guidati da Kamasi Washington e Michael League. Per Kamasi Washington si sono spesi richiami a suggestioni non comuni, e qualcuno ha perfino evocato John Coltrane per descrivere il suo approccio spirituale alla musica afroamericana.

UJ 19 chiuderà il 21 luglio con Christian McBride e Lauryn Hill.



Data ultima modifica 11 febbraio 2019 ore 12:09