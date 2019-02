Premio tesi di laurea Laura Cipollone

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - È stato pubblicato sul Bur-Serie Avvisi e concorsi, n. 5 del 30 gennaio 2019, il nuovo bando del Centro per le pari opportunità per l'assegnazione del Premio per tesi di laurea intitolato a Laura Cipollone, che del Centro è stata la lungimirante fondatrice. Il concorso - spiega un comunicato della Regione - vuole contribuire alla sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con le tematiche delle pari opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere e ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che abbiano proposto un rilevante ed innovativo approccio di genere nell'ambito di qualsiasi disciplina di studio e di ricerca.

La domanda di partecipazione - corredata dalla documentazione - va redatta in base allo schema di domanda pubblicato sul Bur (scaricabile anche dal sito: www.centropariopportunita.regione.umbria.it) e deve pervenire al Centro per le pari opportunità entro le ore 13 del 30 aprile 2019.