Chiatti non più residente a Foligno

Luigi Chiatti, che si definì il "mostro di Foligno" dopo gli omicidi di Simone Allgretti e Lorenzo Paolucci (tra il 1992 e il 1993, quando venne arrestato) ha trasferito la sua residenza dalla città umbra a Capoterra, in provincia di Cagliari, dove si trova nella locale Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Lo scrive La Nazione.

Lo spostamento della residenza ha avuto come effetto che il costo della retta e i costi vivi legati alla permanenza di Chiatti nella struttura, poco più di 400 euro, sono passati dall'Usl Umbria due a quella unica per la Sardegna. Uno spostamento deciso da Chiatti nel giugno scorso e che potrebbe essere legato a necessità tecniche per lo svolgimento delle attività seguite nella Rems.

Dopo il suo arresto, il geometra era stato a lungo detenuto a Prato dove era domiciliato ma mantenendo comunque la residenza a Foligno.