A Terni celebrazioni per S. Valentino

Entreranno nel vivo nel fine settimana, a Terni, le celebrazioni liturgiche in onore di san Valentino, patrono della città e dell'amore e co-patrono della diocesi.

Si comincerà sabato alle 20.30 con la fiaccolata-pellegrinaggio che accompagnerà il trasferimento dell'urna del santo dalla basilica di San Valentino fino in cattedrale, dove a conclusione della processione si svolgerà la preghiera del vescovo, padre Giuseppe Piemontese.

Domenica alle 9.30, sempre in cattedrale, il presule presiederà il pontificale che celebrerà la memoria di San Valentino e che sarà preceduto dall'accoglienza da parte del vescovo del corteo delle istituzioni e i sindaci dei Comuni della diocesi, con i rispettivi gonfaloni. La cerimonia proseguirà con la processione per accompagnare, nella preghiera, l'urna di San Valentino per le vie della città verso la basilica.