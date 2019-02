A Terni cresce accesso cassetto digitale

E' in crescita il trend di accesso al 'cassetto digitale' da parte delle aziende della provincia di Terni, ma ancora solo il 5% del totale lo utilizza.

I dati di adesione a questo strumento - che permette a chi ha una carica all'interno di un'impresa di firmare digitalmente documenti informatici oltre che accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione - sono stati diffusi dalla Camera di commercio.

Nello specifico sono state 1.133 le imprese entrate nel cassetto e hanno scaricato 1.662 documenti dalla piattaforma impresa.italia.it.

Per il segretario generale dell'ente camerale, Giuliana Piandoro, si tratta di "un dato incoraggiante ed in crescita rispetto ad un anno fa". "Ma le enormi potenzialità del cassetto - ha aggiunto - non sono ancora sfruttate appieno dai nostri imprenditori, solo una piccola percentuale di imprese infatti lo sta utilizzando".