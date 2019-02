Picco ricoveri a Terni per influenza

Picco di ricoveri a causa dell'influenza all'ospedale di Terni, dove nell'ultimo fine settimana sono stati registrati 70 nuovi pazienti, 30 dei quali bambini per lo più colpiti dalle forme virali, febbrili e gastrointestinali.

A parlare di "record" è la stessa Azienda ospedaliera, che in una nota spiega che il particolare afflusso ha determinato, per la prima volta negli ultimi tre anni, la presenza per alcune ore di due letti nel corridoio del reparto di pediatria, dotato di 14 posti ordinari.

"I letti soprannumerari sono stati cinque, - spiega il direttore sanitario, Sandro Fratini - tre aggiunti nelle camere e due temporaneamente collocati nel corridoio che sono stati rapidamente riassorbiti nelle stanze di degenza. Tuttavia, per garantire il benessere e il comfort dei bambini durante il ricovero, raccomandiamo ai cittadini di recarsi al pronto soccorso solo per condizioni gravi di urgenza ed emergenza".