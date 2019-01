UJ Spring a Terni dal 18 al 22 aprile

Punta ad essere il più "corposo e articolato" cartellone di black music, nella sua accezione più vasta, organizzato a livello nazionale nel periodo pasquale, la seconda edizione di Umbria Jazz Spring, in programma a Terni dal 18 al 22 aprile prossimo.

Una manifestazione che quest'anno si fa in quattro, proponendo jazz, gospel, soul e blues. Oltre gli 60 eventi - la gran parte ad ingresso gratuito - e 100 artisti.

Dena De Rose Quartetto, Flavio Boltro BBB Trio (con Mauro Battisti e Mattia Barbieri), Modalità Trio (con Nico Gori, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini), Duet (ancora Moriconi e Emilia Zamuner) i concerti in programma nei club del centro città, mentre nel Santuario di San Francesco si esibirà il Virginia State Gospel Choir in 'Gospel at its best'. Al Caos saranno di scena invece i Licaones, The New Orleans Mystics, Anat Cohen Tentet, il Roosevelt Collier Quartet, i Quintorigo e Thornetta Davis. Non mancherà l'appuntamento con la street parade dei Funk Off.