Quasi 7 milioni euro per Province umbre

Firmato il decreto interministeriale che destina a 76 province 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade. In Umbria arriveranno 6 milioni 862.969 euro, per le due Province, 3,12 milioni a Perugia e 3,74 a Terni.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto ai presidenti delle Province sottolineando che le risorse sono "un segno tangibile dell'attenzione che il governo intende rivolgere a tutte le amministrazioni provinciali. La tutela delle comunità locali e la ripresa economica rappresentano una priorità: non a caso questo fondo segue l'erogazione di circa 400 milioni per i Comuni fino a 20 mila abitanti. Con la legge di bilancio sono stati alleggeriti e semplificati quei vincoli finanziari che, negli anni passati, per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità interno prima e del pareggio di bilancio poi, hanno limitato per molti enti virtuosi il legittimo utilizzo delle proprie risorse, con regole sovente non comprensibili e condivisibili".