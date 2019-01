Bassetti, S. Costanzo sentinella fede

Per l'arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, il patrono San Costanzo è "vera 'sentinella' della fede e dell'umanità della nostra comunità diocesana". Lo ha detto in vista delle celebrazioni del 28 e 29 gennaio.

Il cardinale Bassetti, in questi giorni è a Panama per partecipare insieme ai giovani italiani alla Gmg con papa Francesco, ricorda i perugini che si apprestano a vivere il clima di festa nel fare memoria del santo fondatore della loro comunità cristiana. "E' un'atmosfera sempre festosa, all'insegna dell'unità e della concordia - ricorda il presule -, in cui si rinnova quest'unione di popolo nel partecipare numerosi alla processione della luminaria. E' la festa di tutto un popolo in memoria della sua "sentinella" contro i poteri violenti del suo tempo, che ancora oggi ci dice, attraverso il suo esempio e la sua testimonianza di santità, quanto sia necessario essere sentinelle della propria fede".