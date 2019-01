Barberini, novità per ospedale di Terni

"Novità importanti per l'ospedale di Terni... c'è chi chiacchiera e chi fa": lo scrive su Facebook l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. Che in un post illustra "in anteprima la nuova sala angiografica dell'ospedale e l'innovativo angiografo biplanare, uno strumento di ultimissima generazione utile per la neuroradiologia interventistica".

"Sarà utile in particolare - spiega Barberini - per interventi, spesso salvavita, al cervello e al circolo cerebrale, ad esempio in caso di ictus e aneurismi. Abbiamo investito circa 3 milioni di euro, tra lavori e nuove tecnologie. Gli ultimi ritocchi, la messa in funzione e poi l'inaugurazione. A breve inoltre completeremo i lavori per la 'sala ibrida body', una realtà che mancava in nell'ospedale di Terni, per interventi soprattutto in ambito vascolare. Qui verrà installato un altro angiografo di ultima generazione, del valore di circa 1,4 milioni di euro, per interventi delicati con strumenti mini-invasivi".



Data ultima modifica 25 gennaio 2019 ore 13:09