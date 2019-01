Gilet blu per 25 anni Forza Italia

Gilet blu in piazza, a Perugia davanti a palazzo dei Priori, per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Forza Italia. Anche nel capoluogo umbro, così come a Terni, è stata promossa una manifestazione in programma sabato 26 gennaio, a partire dalle 12, per celebrare l'anniversario. Ad annunciarlo, alla Sala della Vaccara del capoluogo umbro, nel corso di una conferenza stampa, i vice coordinatori di FI per l'Umbria, la senatrice Fiammetta Modena e l'onorevole Raffaele Nevi.

"Venticinque anni di attività politica, sempre incentrata su questioni concrete" ha affermato Modena.

Attorno ad un gazebo, Forza Italia quindi festeggerà ricordando le passate e le attuali "battaglie per una società più liberale", come ha poi sottolineato l'onorevole Nevi. "A guidarci sono ancora, come nel 1994 - ha detto -, gli stessi principi, soprattutto ora che siamo in vista di una stagione importante con le elezioni europee ed amministrative".