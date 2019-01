Bus si sfrena e finisce su contatori

Un autobus di linea di BusItalia che era fermo e senza persone a bordo si è improvvisamente sfrenato, finendo contro un'abitazione e alcuni contatori, danneggiandoli.

E' successo in strada di San Giacomo, a Terni. Non sono stte comunque coinvolte persone o altri mezzi.

In seguito all'incidente è prevista l'interruzione di gas naturale per circa un paio d'ore per un centinaio di utenze.

Sul posto, oltre a polizia municipale e vigili del fuoco, sono intervenuti anche i tecnici di Asm. Anche il sindaco Leonardo Latini e gli uffici comunali hanno seguito l'evolversi della situazione.