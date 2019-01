Todi, luce nuova per piazza del Popolo

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - A Todi Piazza del Popolo brilla di luce nuova nel segno dell'arte, dell'innovazione e del risparmio energetico: è stata, infatti, inaugurata la nuova illuminazione curata da Enel Sole, la società di Enel X che si occupa di illuminazione pubblica e artistica, alla presenza del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, dell'assessore Moreno Primieri e del responsabile affari territoriali di Enel Fabrizio Iaccarino. Nel dettaglio, il progetto illuminotecnico consiste in due tipi di illuminazione, l'una funzionale e l'altra artistica, entrambi realizzati con tecnologia led di ultima generazione con un quadro dei comandi automatizzato, regolabile e programmabile in base agli orari e alle situazioni: la parte funzionale si compone di 27 punti luci in proiettori tutti collocati sotto gronda ai lati della piazza e in parte anche in piazza Garibaldi, garantendo un'illuminazione uniforme, mentre l'intervento artistico presenta 30 punti luce in posizione strategica che valorizzano tutti i monumenti della piazza.