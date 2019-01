Perugia,presidio di polizia a Fontivegge

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Fondi per i rimborsi Imu e Tasi e presidio della polizia a Fontivegge: è quanto ha annunciato il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani al sindaco di Perugia Andrea Romizi nel corso dell'incontro di giovedì scorso a palazzo dei Priori, del quale riferisce una nota della Lega.

Il sottosegretario all'Interno ha portato, al primo cittadino, le notizie sul fronte operativo dopo un incontro positivo con il prefetto Sgaraglia: via libera ad un comando provinciale di polizia che andrà a costituire il presidio fisso a Fontivegge.

"L'obiettivo non è avere una camionetta in giro per il quartiere - ha precisato Candiani - noi riteniamo necessario avere un presidio fisso della polizia che possa fungere da deterrente e dare sicurezza ai cittadini. Se questo vuol dire assemblare uomini della polizia di Stato con quelli della polizia ferroviaria, non sarà certo questo tipo di burocrazia a fermare il buonsenso".