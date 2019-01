Mons. Giulietti nuovo vescovo di Lucca

"Un figlio che parte. Un fratello e un amico": il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha salutato così mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve nominato vescovo di Lucca.

"Ho appreso inizialmente con turbamento la notizia - ha detto il card. Bassetti - ma poi le cose si vedono con gli occhi della fede e con il senso della Chiesa. Con la nomina di monsignor Giulietti, il Papa ha voluto esprimere affetto e stima a un giovane vescovo". Il porporato ha quindi parlato di "riconoscimento anche per l'archidiocesi di Perugia perché quella di Lucca della quale sarà vescovo Paolo è una delle più importanti della Toscana".

Bassetti ha quindi sottolineato di avere avuto "assicurazioni dal Santo Padre che a breve Perugia avrà un nuovo vescovo ausiliare". Ruolo che mons. Giulietti ha ricoperto per cinque anni. "Andrà via comunque solo dopo Pasqua" ha assicurato il cardinale.



I vescovi dell'Umbria "si stringono fraternamente attorno a Mons. Paolo Giulietti, chiamato oggi dal Santo Padre Francesco a guidare la Chiesa di Lucca come Arcivescovo". Lo si legge in un comunicato della Ceu. "Lo accompagnano con la preghiera - è detto ancora nella nota dei presuli - nella nuova missione e lo ringraziano per il servizio reso alla Conferenza episcopale in qualità di segretario, augurando a lui e alla diocesi affidata alle sue cure pastorali la gioia e la fecondità del Vangelo".

Il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, ha espresso "le più sentite felicitazioni" alla Diocesi di Perugia, per la nomina di Monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve ad arcivescovo di Lucca. "Al cardinale Bassetti, a tutta la diocesi di Perugia, al neo- arcivescovo di Lucca, Monsignor Giulietti - ha annunciato Bacchetta - giungano le più sentite congratulazioni e vicinanza della comunità provinciale. Un grazie particolare a monsignor Paolo Giulietti per l'alto magistero ecclesiastico che ha svolto sempre a contatto con la comunità della diocesi con grande senso di appartenenza e collaborazione anche con le istituzioni su diversi versanti sociali, in primo luogo nei confronti dei giovani

