Nuova risonanza magnetica a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 GEN - In arrivo, al "San Giovanni Battista" di Foligno, una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. L'Azienda Usl Umbria 2 tramite il Servizio Acquisizione Beni e Servizi ha infatti disposto l'acquisto di un nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 tesla e relativi accessori, da destinare al dipartimento di diagnostica per immagini del presidio ospedaliero, diretto dal dr. Gianfranco Pelliccia, in sostituzione dell'attrezzatura di proprietà attualmente in uso.

L'acquisto - riferisce una nota della stessa Usl - è stato effettuato mediante adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e relativi accessori, stipulato da Consip a seguito di procedura di gara espletata dalla stessa società. Il prezzo dell'attrezzatura, comprensivo dei relativi accessori, è pari a 690.507,80 euro (iva inclusa). Mentre i tempi di consegna stabiliti da Consip nella procedura di gara sono pari a trenta giorni, successivi alla realizzazione delle opere necessarie per l'installazione della nuova strumentazione diagnostica.

"Il nuovo tomografo da 1,5 Tesla acquisito dall'azienda sanitaria - spiega, nella nota, il responsabile della struttura complessa di radiologia, dr. Gianfranco Pelliccia - è dotato di tecnologie all'avanguardia quali la Total Imaging Matrix e Day Optimizing Throughput che offrono elevate perfomance cliniche ed elevata produttività negli studi di ricerca, avanzati e di routine. Il sistema implementa soluzioni ultramoderne e le più innovative metodiche e tecniche da acquisizione, che consentono di eseguire esami di eccellente qualità diagnostica in qualsiasi distretto anatomico e più specificatamente negli ambiti neuro, cardiaco, oncologico ed ortopedico. L'apparecchiatura è progettata con un design Open Bore per aumentare il comfort del paziente, durante l'esecuzione dell'esame e permettere un più facile accesso agli utenti obesi ed anche il diametro dell'apertura del sistema e le dimensioni ultra compatte riducono al minimo la sensazione di claustrofobia per il paziente che esegue l'esame".

"A poche settimane dall'acquisto di due sistemi radiologici digitali completi e polifunzionali - spiega il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini - nell'ottica dell'innovazione tecnologica e con l'obiettivo di fornire un servizio sempre migliore all'utenza, abbiamo stanziato importanti risorse per l'acquisizione della nuova risonanza magnetica che garantirà più efficienza, più sicurezza e più qualità. Proseguiamo senza sosta sulla strada dello sviluppo dell'alta specialità fornendo ai nostri professionisti tecnologie d'avanguardia e garantendo ai nostri pazienti servizi e prestazioni di qualità e di notevole efficacia".

"Questo nuovo strumento - evidenzia Luca Barberini, assessore regionale alla Sanità - qualifica ancor di più l'ospedale di Foligno, che rappresenta un presidio strategico per la rete sanitaria umbra e in continua crescita, grazie anche agli ingenti investimenti fatti negli ultimi anni. La nuova risonanza magnetica s'inserisce nel percorso di rinnovamento tecnologico, avviato da tempo nella sanità umbra, in tutte le sue strutture, per dare risposte più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini, per elevare la qualità del sistema sanitario regionale e abbattere le liste di attesa". (ANSA).