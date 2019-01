Candiani, ricostruzione dai territori

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GEN - "La ricostruzione post-terremoto parta dai territori e dalle amministrazioni locali": è quanto ha detto il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Stefano Candiani, stamani a Norcia. "Come ebbi modo di dire subito dopo il sisma in Senato - ha aggiunto - lo schema che era stato seguito in Umbria nel 1997 era stato più efficace di quello attuato nel 2016. Ogni decisione presa lontano dai territori non produce effetti e questo lo abbiamo appurato in questi mesi".



