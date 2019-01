Bene turismo culturale nel 2018

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - "Il 2018 per gli operatori del turismo culturale in Umbria è stato un anno positivo con risultati che sono stati superiori a quelli dell'anno precedente, in particolare nel comparto alberghiero dove il 43% delle imprese segnala un incremento delle presenze rispetto al 2017": lo sottolinea il presidente della Camera di commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni, in una nota dell'ente camerale.

In media nel 2018 sono state occupate il 38% delle camere, con un picco del 54% nei mesi centrali della stagione estiva e un minimo del 22% nel periodo gennaio-marzo, con tassi mediamente più elevati nelle strutture alberghiere. "Tuttavia, nonostante l'incremento dei flussi - ricorda Mencaroni - non abbiamo registrato un miglioramento dei livelli di occupazione nelle diverse strutture ricettive, a dimostrazione che le imprese sono tutt'ora in una posizione di attesa per verificare se l'andamento delle loro performance si consoliderà o meno nel lungo periodo".