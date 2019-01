Perseguita ex e polizia lo arresta

Per otto mesi avrebbe perseguitato la ex compagna, aggredendola verbalmente e fisicamente, fino a spingerla con la forza a cambiare casa: per questo un ternano di 50 anni è stato arrestato dalla polizia per stalking.

Provvedimento convalidato dal gip che ha poi emesso a carico dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, gli atti persecutori erano cominciati quando la donna aveva interrotto la relazione e aveva allontanato l'ex dalla propria abitazione dopo anni di aggressioni verbali e fisiche, ingiurie, minacce di morte e di altre ritorsioni.

Il cinquantenne ha dunque iniziato a perseguitarla - è emerso dagli accertamenti - con telefonate e messaggi, fino ad arrivare ad occupare il suo garage. Alla fine di dicembre, l'uomo ha approfittato del momento in cui lei stava uscendo per recarsi al lavoro, l'ha sorpresa sul pianerottolo, spintonandola fino a farla cadere e si è introdotto in casa, costringendola ad andare ad abitare altrove.



