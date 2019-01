No problemi traffico Umbria per viadotto

Nessuna ripercussione per il traffico sulle strade dell'Umbria, Autosole compresa, in seguito al sequestro e alla chiusura del viadotto Puleto dell'E45, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo. Lo ha appreso l'ANSA dalla polizia stradale di Perugia e da quella di Terni.

La circolazione è regolare e senza particolari differenze rispetto ai giorni scorsi.

"Il traffico appare alleggerito" ha detto la sottoressa Elena De Angelis, direttore della polizia stradale di Perugia. "Non ci sono particolari complessità - ha aggiunto - e gli utenti stanno utilizzando i percorsi alternativi. L'Anas ha installato pannelli informativi a messaggio variabile per informare gli utenti. Le nostre pattuglie sono poi impegnate come sempre a tenere sotto controllo la situazione".

Quadro analogo e senza particolari problemi in provincia di Terni, secondo quanto si apprende dalla polizia stradale diretta dalla dottoressa Katia Granga. (ANSA).



Data ultima modifica 17 gennaio 2019 ore 16:05