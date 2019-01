Tentata rapina in gioielleria a Terni

Sono in corso indagini della squadra volante e della mobile su una tentata rapina avvenuta nella tarda mattinata di martedì in una gioielleria di via Di Vittorio, a Terni.

Un uomo a volto coperto è entrato all'interno del negozio brandendo un oggetto utilizzato per provocare scosse elettriche, forse una pistola taser, contro le due donne presenti. Non riuscendo nel suo intento di impossessarsi di oggetti di valore è poi fuggito senza portare via nulla. Entrambe le donne, colpite dalle scosse, hanno riportato contusioni e sono state soccorse sul posto da un'ambulanza, senza essere trasportate all'ospedale. La polizia, anche grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza della zona, è al lavoro per identificare il rapinatore.