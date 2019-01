Più 11 mila assunzioni nel perugino

"Le imprese perugine creano occupazione e a fronte di una flessione congiunturale accusata nel primo mese dell'anno, riescono a invertire la tendenza nel primo trimestre del 2019, con un risultato che supera del 2,5% quello del primo trimestre 2018. Tuttavia si tratta in prevalenza di lavoro temporaneo, segno del perdurare di una condizione di difficoltà economica che non fa decollare la nostra economia": è quanto ha sottolineato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia in merito ai dati sui programmi occupazionali delle imprese della provincia di Perugia rilevati dal Sistema Excelsior per il trimestre gennaio-marzo 2019.

Nel mese di gennaio in corso - è detto in un comunicato dell'ente camerale - le imprese della provincia di Perugia programmeranno 4.310 entrate al lavoro. Se confrontato con il dato di gennaio 2018, si sconta una flessione di oltre il 10%, pari a 510 posti in meno in valore assoluto.