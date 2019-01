Pericolo ghiaccio su strade alta Umbria

Pericolo ghiaccio stamani su diverse strade dell'alta Umbria.

La statale 318 Gubbio-Perugia è stata chiusa all'altezza di Branca a causa dei numerosi incidenti che si sono verificati a causa della neve e dell'asfalto gelato. A riferirlo è la polizia stradale che sconsiglia tutti gli automobilisti di mettersi in viaggio su questo tratto di strada.

Viene segnalato ghiaccio anche sulla E45 tra le uscite di Umbertide e Gubbio. E sempre nell'eugubino ieri sera i vigili del fuoco erano intervenuti per recuperare un autobus in località Scritto.

I vigili del fuoco insieme a polizia e 118 sono intervenuti per un incidente dopo lo svincolo Casacastalda in direzione Perugia che coinvolto due mezzi pesanti e alcune auto. Diverse le persone ferite.

Il resto della viabilità regionale è tutta regolarmente percorribile, anche se la polizia stradale raccomanda la massima prudenza.