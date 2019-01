Maltempo, attesa nuova perturbazione

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - E' attesa in giornata una nuova perturbazione con possibili precipitazioni nevose in Umbria e in particolare a ridosso della dorsale appenninica. A partire dal pomeriggio, sul versante orientale della regione, sono previste nevicate tra i 500 e 700 metri di quota, che si abbassa fino ai 300 metri in serata. E' quanto emerge dalle previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale che, per l'occasione, ha diramato un bollettino di criticità ordinaria che interessa, oltre alle zone appenniniche, anche buona parte della valle umbra. Non sono attesi fenomeni significativi, invece, sul versate occidentale. Le temperature sono date in sensibile diminuzione, in particolare in montagna, dove il termometro scenderà costantemente sotto lo zero oltre i 900-100 metri di quota. Le massime, in pianura, non supereranno i 5-7 gradi.



Data ultima modifica 10 gennaio 2019 ore 12:05