Paparelli, 2018 da record per il turismo

"Abbiamo l'assoluta certezza che il 2018 rappresenta il miglior risultato degli ultimi anni per presenze turistiche in Umbria. Nei primi 11 mesi è stata superata la soglia di 6 milioni di presenze, una cifra che crescerà ulteriormente stante le rilevazioni del mese di dicembre che già testimoniano un andamento eccezionalmente positivo": il vice presidente Regione e assessore al turismo Fabio Paparelli lo ha detto nella conferenza stampa per illustrare anche agli operatori turistici interessati tre nuovi bandi destinati alla promo-commercializzazione dei prodotti family e wedding ed ai progetti dell'area "Iti" Trasimeno.

"È stato un 2018 da record in termini di flussi turistici - ha sottolineato Paparelli -, consegnando ormai al passato le criticità dovute al sisma".

Per la presidente della Regione Catiuscia Marini "i dati turistici dell'Umbria sono decisamente positivi" e "ottenuti anche grazie al lavoro di squadra di Regione, degli enti locali, degli operatori turistici ed economici".