Ad Assisi incontro volontari Unitalsi

Terra Santa, Lourdes, Fatima, Loreto, Assisi e Pompei sono alcune delle mete dei pellegrinaggi Unitalsi. Chi accompagna pellegrini, ammalati e tutti i partecipanti in questi luoghi di spiritualità sono proprio loro, gli animatori del pellegrinaggio, volontari in grado di trasferire il carisma e lo spirito dell'associazione. Da venerdì e fino a domenica 13 gennaio si incontreranno ad Assisi in occasione dell'annuale appuntamento nazionale di formazione organizzato dall'Unitalsi a loro dedicato.

Saranno più di 350, i volontari che si incontreranno ad Assisi per un appuntamento che sarà inaugurato venerdì dall'intervento di Mons. Francesco Gravina, Vescovo di Carpi sul tema "Il centuplo quaggiù" e dalla relazione di suor Elena Bosetti "Oggi sarai con me in Paradiso". La prima giornata si concluderà in serata con la prima parte della relazione "Apparizioni a Lourdes, raccontate da un animatore" a cura del Presidente Nazionale Unitalsi Antonio Diella.