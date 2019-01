Cucinelli, 2018 'splendido',ricavi 553 mln

Il 2018 si è chiuso per Cucinelli "in modo splendido", con ricavi preliminari in crescita dell'8,1% a 553 milioni di euro, a cambi correnti e del 10,7% a cambi costanti. Lo annuncia lo stesso presidente Brunello Cucinelli che, "ringraziando dal profondo del cuore tutti coloro che ci hanno permesso di conseguire questi risultati" sottolinea che "l'incremento a doppia cifra" del 2018 "conferma la sostenibilità di un progetto di crescita sana e garbata sotto il profilo economico e della dignità morale di ciascun individuo che, con il proprio contributo, ha reso possibile il raggiungimento di questi risultati". Le vendite in Europa sono salite dell'8,5%, nel Nord America del 3,9%, in Cina del 28,5% e nel resto del mondo del 10,7%. Nel 2018 sono stati investiti 45 milioni di euro e l'indebitamento finanziario netto è "leggermente migliorato" a "circa 15 milioni di euro".