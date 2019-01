La Befana al Residence Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Tanti doni, dolci e allegria per i bimbi ospiti del Residence "Daniele Chianelli" e per i piccoli ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia dove è arrivata la Befana, grazie alla collaborazione ormai quasi trentennale con il Circolo dipendenti della Perugina, che ha regalato a ciascuno una calza e un piccolo dono. Un momento molto intenso, come da tradizione, è stata l'esibizione del Coro dell'Università della Terza Età di Perugia, seguito dall'esibizione di una piccola amica del Comitato, Alyssa, vincitrice dell'ultima edizione dello Zecchino d'oro. Giochi e divertenti gag infine con i clown del Vip (Vivi in positivo) Perugia.

"Regalare questi momenti ai piccoli e alle loro famiglie - afferma, in una nota il presidente del Comitato per la Vita, Franco Chianelli - è un modo per donare loro gioia e momenti di svago. Anche il sorriso, la consapevolezza di sentirsi amati possono essere un aiuto concreto nel difficile percorso che stanno affrontando".



