(ANSA) - PERUGIA, 5 GEN - "Anche la Regione Umbria sta approfondendo gli aspetti relativi al ricorso alla Consulta": lo afferma la presidente Catiuscia Marini, in un post nel suo profilo Facebook, in merito al decreto Sicurezza del governo.

"Posso già affermare - prosegue la presidente della Regione - che in Umbria si garantirà l'accesso alle cure e all'assistenza sanitaria per tutte le persone, a cominciare da quelli in emergenza".