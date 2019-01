Auto fuori strada, un morto e un ferito

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 5 GEN - Un giovane è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto a Spoleto, in via dei Filosofi.

I due, entrambi spoletini, secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri della locale compagnia erano a bordo di un'auto, una Fiat Panda, finita contro un albero. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Il conducente, di 29 anni, è morto sul colpo. Il passeggero, di 30, è stato trasportato all'ospedale di Terni, dove si trova ricoverato. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 della notte fra venerdì e sabato. L'auto è improvvisamente sbandata, finendo fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento.